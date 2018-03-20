Верховный суд сегодня рассмотрит иск Telegram к ФСБ

Юристы мессенджера требуют признать недействующим приказ спецслужбы о передаче ей ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Приказ позволяет ФСБ без решения суда получить доступ к сведениям, которые составляют тайну переписки. Хотя по закону это возможно лишь с санкции суда и при расследовании преступлений как минимум средней тяжести, такую позицию адвокат международной организации Агора и представитель интересов Telegrama Рамиль Ахметгалиев сегодня подробно изложит судье Верховного суда Алле Назаровой. Приказ, принятый до вступления в силу поправок из так называемого «пакета Яровой» не проходил общественного обсуждения, обращает внимание юрист.

В октябре прошлого года мессенджер оштрафовали за отказ сотрудничать с ФСБ на 800 тысяч рублей. Попытка обжаловать решение в вышестоящей инстанции успеха не принесла. Тот же самый Мещанский суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск нашего коллеги Александра Плющева к Роскомнадзору и ФСБ, в котором журналист оспорил законность требований спецслужбы передать ключи шифрования. Та же участь постигла и иск ещё одного журналиста Олега Кашина.

Пользователи мессенджера Telegram неделю назад подали коллективный иск в Мещанский суд. Они требуют признать действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для шифрования незаконными.