Дипломаты, которые были высланы по решению Лондона после отравления бывшего сотрудника ГРУ, сегодня покинут страну

Сегодня дипломаты, которые были высланы по решению Лондона после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, покинут страну. Об этом сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Дипломаты уедут из Великобритании вместе со своими семьями. Таким образом, страну покинет около 80 человек.

Великобритания примет жесткие меры в отношении России в связи с делом Сергея Скрипаля: речь идет о высылке российских дипломатов и усилении санкций. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Тереза Мэй добавила, что российские туристы, желающие посетить Великобританию, будут подвергаться проверке на связь с российскими спецслужбами.