Дипломаты, которые были высланы по решению Лондона после отравления бывшего сотрудника ГРУ, сегодня покинут страну
Сегодня дипломаты, которые были высланы по решению Лондона после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, покинут страну. Об этом сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
Дипломаты уедут из Великобритании вместе со своими семьями. Таким образом, страну покинет около 80 человек.
Великобритания примет жесткие меры в отношении России в связи с делом Сергея Скрипаля: речь идет о высылке российских дипломатов и усилении санкций. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Тереза Мэй добавила, что российские туристы, желающие посетить Великобританию, будут подвергаться проверке на связь с российскими спецслужбами.
Комментарии2
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lenin3 20 марта 2018 | 07:10
И что, они теперь работать пойдут? Или, как тот герой Ширвиндта, они ничего делать не умеют?)))
r88w556xl4 20 марта 2018 | 07:12
ura_123: Будь Россия Ираком, Хейли по старой американской традиции уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой - газ же все-таки, и между мукой и мелом выбирать не надо. А войска справедливо-международной коалиции и без резолюции Совета Безопасности начали бы спасать планету от одной шестой ее части. Но Россия - не Ирак. Да и они - не орлы, а всего лишь куры, раскудахтавшиеся в унисон. США.
Аргумент против России один. "А кто еще?". А то, что Россия тоже могла подумать, что именно так они и решат, им в голову не приходит. Это потому, что в ней, в голове, места нет. Там все занято мыслями о том, что Россия спасла от них Сирию, что возрождается и мужает, что санкции ее не берут, о самом факте ее существования, в конце концов. Им, конечно, было бы лучше, напои она Родченкова его же "дюшесом". Тогда - вообще без вариантов. Но для затравки и Скрипаль сойдет. Тем более, "британские ученые" - а они там уже и в дипломатии, и в разведке, и во власти - легко докажут, что всякая гадость лишь хороших русских губит, а плохим только на пользу.
Уже доказали. Из последнего: "Новичка", дескать, Юлии Скрипаль подложили еще в Москве, когда к отцу собиралась. В багаж, например, упаковали или одежду им пропитали. Еще не выяснили. Но знают точно, что британские спецслужбы не при делах. Иначе пришлось бы им признать полный провал всех своих МI, контролировавших едва ли не каждый шаг экс-полковника ГРУ. А на это они пойти никак не могут. Даже ради освобождения мира от России. А цель-то ни много ни мало именно такая.