Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве, ее могут купить за 300 миллионов долларов

Американская компания Weinstein Company («ВайнштейнКампани»), сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом.

Как сообщил в понедельник журнал «Вэрайети», соответствующие документы были поданы в профильный суд в штате Делавэр.

Представители Weinstein Company указали, что готовы продать активы компаниивенчурной фирме Lantern Capital («Лэнтерн кэпитэл»). По сведениям издания, LanternCapital согласна заплатить за Weinstein Company от 300 млн до 320 млн долларов. При этом, другие компании также смогут принять участие в аукционе. Надзор за транзакцией должен осуществлять суд по делам о банкротстве в Делавэре.

Ранее сообщалось, что группа инвесторов готова купить Weinstein Company за 500 млн долларов. Однако эта сделка сорвалась. Одной из причин было то, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман начал разбирательство в отношении компании передает ТАСС.