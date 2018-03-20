Верховный суд сегодня рассмотрит иск компании Telegram к ФС
Мессенджер просит признать недействующим приказ спецслужбы о предоставлении ей ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Приказ, как утверждают адвокаты истца, был принят с существенными нарушениями. В частности, он нарушает тайну частной переписки.
Ранее мессенджер был оштрафован в России на 800 тыс. рублей за отказ в содействии ФСБ в декодировании сообщений пользователей.
Комментарии1
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rash 20 марта 2018 | 07:07
Не ясно - по какому праву спецслужба ПРИКАЗЫВАЕТ, у нас военное положение?