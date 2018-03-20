23 высланных из Великобритании российских дипломата сегодня возвращаются на родину
О высылке было объявлено после того, как британские власти заподозрили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как ожидается, Совет нацбезопасности Великобритании соберется сегодня для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
Комментарии4
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ura_123 20 марта 2018 | 06:56
Отмучились в этих гейропах,наконец то домой,с жёнами и детьми!
r88w556xl4 20 марта 2018 | 06:59
Будь Россия Ираком, Хейли по старой американской традиции уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой - газ же все-таки, и между мукой и мелом выбирать не надо. А войска справедливо-международной коалиции и без резолюции Совета Безопасности начали бы спасать планету от одной шестой ее части. Но Россия - не Ирак. Да и они - не орлы, а всего лишь куры, раскудахтавшиеся в унисон. США
Аргумент против России один. "А кто еще?". А то, что Россия тоже могла подумать, что именно так они и решат, им в голову не приходит. Это потому, что в ней, в голове, места нет. Там все занято мыслями о том, что Россия спасла от них Сирию, что возрождается и мужает, что санкции ее не берут, о самом факте ее существования, в конце концов. Им, конечно, было бы лучше, напои она Родченкова его же "дюшесом". Тогда - вообще без вариантов. Но для затравки и Скрипаль сойдет. Тем более, "британские ученые" - а они там уже и в дипломатии, и в разведке, и во власти - легко докажут, что всякая гадость лишь хороших русских губит, а плохим только на пользу.
Уже доказали. Из последнего: "Новичка", дескать, Юлии Скрипаль подложили еще в Москве, когда к отцу собиралась. В багаж, например, упаковали или одежду им пропитали. Еще не выяснили. Но знают точно, что британские спецслужбы не при делах. Иначе пришлось бы им признать полный провал всех своих МI, контролировавших едва ли не каждый шаг экс-полковника ГРУ. А на это они пойти никак не могут. Даже ради освобождения мира от России. А цель-то ни много ни мало именно такая.
eternity88 20 марта 2018 | 07:02
r88w556xl4: Памятка ватным недоумкам:
"британцы сами траванули перебежчика", чтобы
а) не платить тому пенсию (они ж весь пенсионный фонд страны давно уже просрали и только и делают, что 3,14здят пенсионные накопления свох граждан,
б) устроить трешовый спектакль в преддверии выборов" - от этого спектакля Памфилова и вся холуйская "вертикаль" должны была придти в ужас/восторг и нафальсифицировать ПРОТИВ Путина и вообще Запад только антироссийскими кампаниями и живет, а так бы давно уже загнил, сгнил и развалился как ... СССР),
в) начисто отбить желание сотрудничать с британской разведкой у остальных потенциальных перебежчиков (а то надоели, понимаешь - лезут со своими никому не нужными разведданными).
Вот то, ради чего британцы вытащили из тюрьмы перевербованного русского грушника..."
lenin3 20 марта 2018 | 07:01
ura_123: неужели работать теперь пойдут?)))