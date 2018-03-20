Академия наук Норвегии назовет сегодня лауреата Абелевской премии

Эту почетную награду нередко называют Нобелевской премией по математике. Лауреат получает ее из рук наследника норвежского престола принца Хокона Магнуса.

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета. Денежная составляющая премии равна 6 млн крон.