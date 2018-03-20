Ксения Собчак передала Владимиру Путину на встрече с кандидатами в президенты список политзаключенных
Ксения Собчак передала Владимиру Путину на встрече с кандидатами в президенты список политзаключенных, сообщила нам пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.
Другой кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал главе государства также фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.
Комментарии9
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mas_mas 20 марта 2018 | 06:39
А то адресант не в курсе был...А так-то зря - замордуют сидельцев теперь окончательно, мол, нехрен жалобиться...
jblack2 20 марта 2018 | 06:45
Это и были главные программные идеи не прошедших кандидатов?
Напоминает письма дедушке Морозу.
Так не время ещё для таких писем...
prof57 20 марта 2018 | 06:52
Это список не политзаключенных, а воров, предателей и террористов...
xuato 20 марта 2018 | 06:52
Как мило. ВВП неверно удивился, что они еще живые.
vaka257 20 марта 2018 | 06:54
Дело конечно очень нужное ,но бесполезное...Политзаключённых путинщина и сажала...Не думаю ,что Собчак верит в доброго царя и злых опричников...И надо понимать,что Путин на века....Гайки будут закручиваться ,умные будут уезжать,останутся лишь портянки и ватники...Страна будет приходить в запустение...
mas_mas 20 марта 2018 | 07:06
vaka257: уже - Иркутская область на бумажных картах вся сплошь покрыта лесом, а в реальности - это уже степь с элементами пустыни. Лес вырублен и вывезен в Китай в последние 18 лет. Вырублен - ладно, но почему нет рекультивации, как в СССР делали? А потому, что в последние 18 лет, см. выше...
sempai 20 марта 2018 | 07:06
Кремлевская труппа собралась для подведения итогов спектакля...Режиссер поздравил всех его участников с отлично сыгранном представлении...Некоторые так вошли в роль, что и здесь продолжали играть на публику...Режиссеру такое подобострастное поведение очень понравилось...
nalix 20 марта 2018 | 07:11
Собчак за храбрость бросят в темницу.
mas_mas 20 марта 2018 | 07:11
И Владимир Владимирович степлером прикрепил этот список к списку Титова )))))))))))))))))))