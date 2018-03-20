Ксения Собчак передала Владимиру Путину на встрече с кандидатами в президенты список политзаключенных, сообщила нам пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

Другой кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал главе государства также фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.