Российского посла сегодня вызывают в МИД Швеции
Там недовольны заявлениями Москвы о возможной причастности этой страны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее МИД России назвал среди возможных стран-поставщиков яда «Новичок» Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию и США. Чехия и Словакия свою причастность к разработке яда отвергли.
Комментарии6
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ura_123 20 марта 2018 | 06:39
Да,станцевала Машка гопака...
Видимо одним "поклонником" у рассеюшки станет больше.
Как прав Макаревич.
r88w556xl4 20 марта 2018 | 06:57
ura_123: Будь Россия Ираком, Хейли по старой американской традиции уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой - газ же все-таки, и между мукой и мелом выбирать не надо. А войска справедливо-международной коалиции и без резолюции Совета Безопасности начали бы спасать планету от одной шестой ее части. Но Россия - не Ирак. Да и они - не орлы, а всего лишь куры, раскудахтавшиеся в унисон. США
Аргумент против России один. "А кто еще?". А то, что Россия тоже могла подумать, что именно так они и решат, им в голову не приходит. Это потому, что в ней, в голове, места нет. Там все занято мыслями о том, что Россия спасла от них Сирию, что возрождается и мужает, что санкции ее не берут, о самом факте ее существования, в конце концов. Им, конечно, было бы лучше, напои она Родченкова его же "дюшесом". Тогда - вообще без вариантов. Но для затравки и Скрипаль сойдет. Тем более, "британские ученые" - а они там уже и в дипломатии, и в разведке, и во власти - легко докажут, что всякая гадость лишь хороших русских губит, а плохим только на пользу.
Уже доказали. Из последнего: "Новичка", дескать, Юлии Скрипаль подложили еще в Москве, когда к отцу собиралась. В багаж, например, упаковали или одежду им пропитали. Еще не выяснили. Но знают точно, что британские спецслужбы не при делах. Иначе пришлось бы им признать полный провал всех своих МI, контролировавших едва ли не каждый шаг экс-полковника ГРУ. А на это они пойти никак не могут. Даже ради освобождения мира от России. А цель-то ни много ни мало именно такая.
ura_123 20 марта 2018 | 06:59
r88w556xl4: И малазийский Боинг не вы....
Ты пиши,пиши)))
r88w556xl4 20 марта 2018 | 07:03
ura_123: Да вот кстати украинский лётчик, подозреваемый в сбитии Боинга, недавно застрелился. Случайно, конечно же, все совпадения случайны...
prade 20 марта 2018 | 07:07
r88w556xl4: "украинский лётчик, подозреваемый в сбитии Боинга".
А кто действительно сбил малайзийский Боинг спокойно живет и работает в России.
r88w556xl4 20 марта 2018 | 07:09
prade: Ты не забыл, что самолёт был сбит над украинской территорией?