Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без электроэнергии
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без электроэнергии. Перерыв в энергоснабжении произошел в четырех районах республики. Энергетики развернули резервные дизельные электростанции. Места повреждения сетей сейчас ищут.
Комментарии3
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demokrat62 20 марта 2018 | 06:43
Главное царь победил,а с таким счастьем и света не надо
xuato 20 марта 2018 | 06:54
100 явка сел Якутии при голосовании за фюрера сожрала всю электроэнергию.
valkuz7 20 марта 2018 | 06:56
Последствия малого числа голосов за Путина в Якутии.