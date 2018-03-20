США и Южная Корея возобновят 1 апреля совместные военные учения

Они были приостановлены на время Олимпийских игр в Пхенчхане. В заявлении Пентагона говорится, что КНДР проинформирована о решении союзников через ООН. Кроме того, Пентагон отмечает, что учения «имеют тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы. Планируется, что в учениях Foal Eagle примут участие 11,5 тысячи военнослужащих США и до 290 тысяч южнокорейских военнослужащих.

Ранее Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о личной встрече до мая этого года. Пока неясно, как возобновившиеся маневры скажутся на этих планах.