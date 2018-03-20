Акции Facebook рухнули более чем на 6% на фоне скандала с утечкой персональных данных пользователей

Аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно получила личные данные 50-ти млн пользователей из США для использования в предвыборной кампании Дональда Трампа. Facebook сейчас ведет собственное расследование инцидента и пытается выяснить удалила ли Cambridge Analytica полученные данные.

В то же время в Cambridge Analytica утверждают, что данные были удалены по первому запросу еще в 2015 году