23 российских дипломата, высылаемые из Лондона, вылетят сегодня на родину

По сведениям ТАСС, граждан России и членов их семей отправят специальным рейсом «Аэрофлота». Борт прибудет утром в один из аэропортов в Лондоне и в тот же день вылетит обратно.

Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство должны покинуть около восьми десятков человек.