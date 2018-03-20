23 российских дипломата, высылаемые из Лондона, вылетят сегодня на родину
По сведениям ТАСС, граждан России и членов их семей отправят специальным рейсом «Аэрофлота». Борт прибудет утром в один из аэропортов в Лондоне и в тот же день вылетит обратно.
Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство должны покинуть около восьми десятков человек.
Комментарии9
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nikto_nikak 20 марта 2018 | 06:30
Надеюсь Родина встретит их цветами и березовым соком.....)))) Герои!
anatolr 20 марта 2018 | 06:44
nikto_nikak: //Надеюсь Родина встретит их цветами и березовым соком// с мякотью! :-)))
Как это у поэта, - ты вернулся в свой город, знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей... полной ложкой! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
ura_123 20 марта 2018 | 06:53
nikto_nikak: Берёзовым фрешем)))
demokrat62 20 марта 2018 | 06:33
Самый черный день для их жен. Возвратится в страну воров нелегко.
anatolr 20 марта 2018 | 06:50
demokrat62: //Возвратится в страну воров нелегко.//
Поправочка, они, целый самолет, возвращаются в страну Жуликов и Воров! Эту страну, очень креативно обозвал Министр "культуры" - Рашка-говняшка (#цитата). Она немного уменьшилась - состояла из 86%, а нынче всего 76! Еще каких-то 42 года (6 х 7) и она превратится в Великую Россию! :-)))
Справка. Если каждый житель России выдавит из себя раба, то её население увеличится чуть ли не в двое! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
anatolr 20 марта 2018 | 06:40
Рашко-говняшкинские (#цитата) шпионы под прикрытием, - давай до свиданья!!!
Anatoлий - сосед Госдепа
nik213 20 марта 2018 | 06:43
Наградить всех орденами мужества
anatolr 20 марта 2018 | 06:52
nik213: //Наградить всех орденами мужества//
А также медалями: "За мочу в сорт_ре", "20 лет коту под хвост" и нагрудным знаком "Ветеран броуновского движения"! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
xuato 20 марта 2018 | 06:57
Какая радость, снова среди родных и близких , счастье смотреть фюрера, слушать Думу, окунька родного поймать на мормышку. Счастье то какое внезапно привалило благодаря "Новику".