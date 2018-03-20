Новая Каледония может объявить о выходе из состава Франции

Региональный парламент объявил о проведении соответствующего референдума.

Решение о референдуме далось Конгрессу Новой Каледонии нелегко. Обсуждение этого вопроса переросло в жаркую дискуссию о колониальном прошлом острова — на повышенных тонах, с оскорблениями. «Печально, что мы опускаемся до такого уровня», — приводит Франс-Пресс слова главы фракции Национального союза за независимость Луи Мапу. Согласно принятому решению, на 4 ноября назначен референдум о самоопределении Новой Каледонии. Остров в Тихом океане имеет в Пятой республике статус особого административно-территориального образования. Если независимость будет провозглашена и признана, Франция потеряет четверть миллиона граждан. Противники референдума в Новой Каледонии подчеркивают, что многие жители острова гордятся своей принадлежностью к европейской цивилизации и с гордостью называют себя французами.

Реакция Парижа на объявление референдума в Новой Каледонии пока не поступала. Власти региона, между тем, ещё в 1998 г. подписали соглашение с Францией о постепенном обособлении.