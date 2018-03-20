Палестинский лидер Махмуд Аббас обвинил посла США в поддержке еврейских поселений на Западного берегу Иордана
При этом он оскорбил посла США в Израиле Дэвида Фридмана, назвав его «сукиным сыном». Палестинские власти ополчились на США после того, как Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.
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