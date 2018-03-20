Европейский суд по правам человека проведет слушания по делу двух оппозиционных турецких журналистов
На родине их обвиняют в причастности к попытке мятежа в июле 2016 года.
Суду Страсбурга предстоит решить, нарушает ли преследование турецких журналистов Сахина Алпая и Мехмета Алтана их право на свободу слова. Они стали одними из десятков тысяч человек, арестованных после неудавшейся попытки госпереворота в стране. Оппозиционным журналистам грозит пожизненное заключение. При этом Конституционный суд Турции в январе постановил освободить Алпая и Алтана из-под стражи, мотивируя это нарушением их права на свободу и безопасность и незаконностью первоначального ареста. Однако власти раскритиковали это решение, а суды нижней инстанции отказались его исполнять. Только в минувшую субботу один из обвиняемых – обозреватель закрытой газеты Zaman Сахин Алпай – был выпущен под домашний арест. По мнению местных активистов, решение Конституционного суда не было исполнено до конца: они считают, что Алпай должен был выйти на свободу безо всяких ограничений.
После попытки госпереворота было закрыто более сотни турецких изданий.
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