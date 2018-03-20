В России в феврале замедлился рост промышленного производства
В ЦБ и правительстве это объясняют временными факторами.
Рост промышленного производства в России в феврале уменьшился в годовом выражении до 1,5% после почти 3% в январе. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом зимой нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 показатели выросли боле чем на 2%. Тем самым они компенсировали осенний провал. Январский рост стал максимальным с июня. Во второй половине прошлого года динамика промышленного производства начала замедляться. В октябре снизилась до нуля, а затем ушла в минус, основной вклад в это внесла обрабатывающая промышленность. Как передает «Интерфакс», в Минэкономразвития и Центробанке прогнозировали замедление промышленности после скачка в январе. В правительстве не видят фундаментальных причин для таких колебаний и полагают, что это связано с временными факторами.
За прошлый год российская промышленность увеличилась на 1% при общем росте экономики на 1,5%.
Комментарии6
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ze_danil 20 марта 2018 | 06:30
в январе показали рост так как статданные изменили, а в феврале, видимо, и этого не хватило
demokrat62 20 марта 2018 | 06:31
А он вообще был ?? Какой может быть рост в стране воров ??
ivanov356 20 марта 2018 | 06:33
Начнём пускать ракеты во врагов, всё опять вырастет и все будут счастливы.
zztop1960 20 марта 2018 | 06:35
Россия выбрала нового президента , он всё исправит
dmi3tum 20 марта 2018 | 06:35
На самом деле это позитивная новость. В зашифрованном виде нам сообщается, что не смотря на чсе усилия Путина и Ко. в России еще существует промышленное производство.
xuato 20 марта 2018 | 07:05
Это уже никому не интересно. Есть программа и финансирование добычи ископаемых на Луне к 2050 году!