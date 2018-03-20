В России в феврале замедлился рост промышленного производства

В ЦБ и правительстве это объясняют временными факторами.

Рост промышленного производства в России в феврале уменьшился в годовом выражении до 1,5% после почти 3% в январе. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом зимой нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 показатели выросли боле чем на 2%. Тем самым они компенсировали осенний провал. Январский рост стал максимальным с июня. Во второй половине прошлого года динамика промышленного производства начала замедляться. В октябре снизилась до нуля, а затем ушла в минус, основной вклад в это внесла обрабатывающая промышленность. Как передает «Интерфакс», в Минэкономразвития и Центробанке прогнозировали замедление промышленности после скачка в январе. В правительстве не видят фундаментальных причин для таких колебаний и полагают, что это связано с временными факторами.

За прошлый год российская промышленность увеличилась на 1% при общем росте экономики на 1,5%.