Совет нацбезопасности Великобритании сегодня обсудит новые меры в отношении России в связи с «делом Скрипаля»

Ранее британские власти решили выслать 23 российских дипломата. По словам британского

премьера Терезы Мэй, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери. 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сказал, что Россия умышленно запутывает дело Скрипаля – «пытается спрятать иголку правды в стоге сена лжи».

Джонсон заявил, что удовлетворен солидарностью со стороны членов ЕС, но не упомянул о возможности санкций в отношении РФ.

НАТО призывает Россию раскрыть все данные о химоружии «Новичок». Это заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

-Атака в Солсбери была первым применением нервно-паралитического вещества на территории альянса. Это стало проявлением полного неуважения к человеческим жизням. И эта атака была неприемлемым нарушением международных норм и правил. Союзники по НАТО едины в осуждении этого нападения. И предложили свою поддержку продолжающемуся расследованию. Ответ России до сих пор демонстрировал явное пренебрежение к международной безопасности. Мы продолжаем призывать Россию предоставить организации по запрещению химического оружия полную информацию о программе «Новичок».

Москва официально отрицает причастность к покушению на бывшего офицера ГРУ и к созданию яда, которым он был отравлен.

Расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери, вероятно, займет несколько месяцев. Как передает Reuters, так считают в Скотленд-Ярде. Британские правоохранительные органы называют это дело «одним из самых сложных» за всю историю контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. Тем временем накануне инспекторы Организации по запрещению химоружия приступили к исследованию вещества, которыми были бывший полковник ГРУ и его дочь.