Владимир Путин проведет «Прямую линию» после инаугурации.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Инаугурация, по закону, должна состояться не позднее, чем на 30-й день после объявления ЦИК официальных итогов голосования.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 20 марта 2018 | 05:16
Опять шоу с участием одного актера?
ha12raz 20 марта 2018 | 05:31
Новыми мультиками поделится
dirizhabli 20 марта 2018 | 05:47
Разве человек, не понимающий, что четвертый срок - катастрофа для России, может выстраивать "Прямую линию"?