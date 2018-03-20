ВС сегодня рассмотрит иск компании Telegram к ФСБ.

Мессенджер просит признать недействующим приказ спецслужбы о предоставлении ей ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Приказ, как утверждают адвокаты истца, был принят с существенными нарушениями. В частности, он нарушает тайну частной переписки. Ранее мессенджер был оштрафован в России на 800 тыс. рублей за отказ в содействии ФСБ в декодировании сообщений пользователей.