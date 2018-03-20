Расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери, вероятно, займет несколько месяцев

. Как передает Reuters, так считают в Скотленд-Ярде. Британские правоохранительные органы называют это дело «одним из самых сложных» за всю историю контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. Тем временем накануне инспекторы Организации по запрещению химоружия приступили к исследованию вещества, которыми были бывший полковник ГРУ и его дочь.