Расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери, вероятно, займет несколько месяцев
. Как передает Reuters, так считают в Скотленд-Ярде. Британские правоохранительные органы называют это дело «одним из самых сложных» за всю историю контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. Тем временем накануне инспекторы Организации по запрещению химоружия приступили к исследованию вещества, которыми были бывший полковник ГРУ и его дочь.
Комментарии1
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serg_anat 20 марта 2018 | 05:48
Всё по самым "цивилизованным" демократическим" меркам...
Расследование займет несколько месяцев.., но виновный уже об,явлен...