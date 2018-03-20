Российского посла сегодня вызывают в МИД Швеции.
Там недовольны заявлениями Москвы о возможной причастности этой страны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее МИД России назвал среди возможных стран-поставщиков яда «Новичок» Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию и США. Чехия и Словакия свою причастность к разработке яда отвергли.
Комментарии1
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dirizhabli 20 марта 2018 | 05:32
Правильно. Давно пора прочистить мозги "послам мира".