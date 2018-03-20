Совет нацбезопасности Великобритании сегодня обсудит новые меры в отношении России в связи с «делом Скрипаля».
Ранее британские власти решили выслать 23 российских дипломата По словам британского
премьера Терезы Мэй, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери. 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putin2018 20 марта 2018 | 05:17
ДоСТОЙный ОТВЕТ в ответ !!!
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
condor00 20 марта 2018 | 05:49
Кто нибудь сможет объяснить, какое отношение вывод: "с высокой степенью вероятности" и главное, последствия этого вывода, имеют отношение к демократии?