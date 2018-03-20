Большинство американцев опасается слежки со стороны правительственных ведомств.
53% опрошенных в той или иной мере озабочены тем, что американские власти следят за их деятельностью и вмешиваются в их личную жизнь. Опрос университета Монмута также показал, что американцы считают возможным существование так называемого глубокого подполья (Deep State) — анонимной группы неизбираемых чиновников, которые играют роль серых кардиналов. 74% выразили уверенность в том, что такая структура, вероятно, действует в Вашингтоне.
Комментарии1
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tonight 20 марта 2018 | 05:11
Глупость какая, че опасатся честному человеку? Ну увидит Большой Брат в какие магазины я хожу и какие продукты покупаю и что? Пусть опасаются те кто оружие пачками покупает и по инету всякие взрывные штуки заказывает. Так что пусть Большой Брат наблюдает ))