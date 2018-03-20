Большинство американцев опасается слежки со стороны правительственных ведомств.

53% опрошенных в той или иной мере озабочены тем, что американские власти следят за их деятельностью и вмешиваются в их личную жизнь. Опрос университета Монмута также показал, что американцы считают возможным существование так называемого глубокого подполья (Deep State) — анонимной группы неизбираемых чиновников, которые играют роль серых кардиналов. 74% выразили уверенность в том, что такая структура, вероятно, действует в Вашингтоне.