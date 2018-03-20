Дональд Трамп намерен ввести пошлины на китайские товары на сумму $60 млрд.
Как пишет The Washington Post, изначально президенту США представили план на $30 млрд. Однако хозяин Белого дома распорядился увеличить сумму в два раза. В число облагаемых антидемпинговыми сборами товаров входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которых, по мнению Штатов, китайцы похитили у американцев коммерческую тайну.
Распоряжение вступает в силу 23 марта,
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
begly_ 20 марта 2018 | 04:22
Молоток Трамп., так пошлинами и вернем долг Китаю.