Как пишет The Washington Post, изначально президенту США представили план на $30 млрд. Однако хозяин Белого дома распорядился увеличить сумму в два раза. В число облагаемых антидемпинговыми сборами товаров входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которых, по мнению Штатов, китайцы похитили у американцев коммерческую тайну.

Распоряжение вступает в силу 23 марта,