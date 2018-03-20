Российским банкам могут разрешить не раскрывать данные об их владельцах, если те попали под санкции.
Об этом говорится в ответах Центробанка на вопросы банкиров. Как сообщается на сайте банковской ассоциации «Россия», регулятор уже подготовил соответствующие проекты постановлений правительства.
Комментарии3
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harra 20 марта 2018 | 04:27
Ну вот и подачка боярам от царя батюшки)))
А холопам... Хорошего вам настроения.
ze_danil 20 марта 2018 | 05:04
Российским банкам могут разрешить не раскрывать данные об их владельцах, если те попали под санкции.
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то есть если данные о владельце скрыты - значит этот зайчик под санкциями
в чом тогда смысл сокрытия инфы?
ha12raz 20 марта 2018 | 05:12
Чисто для своих.....по воровски для воров.
Шайка.