Первичные слушания по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США перенесены на 9 мая.
Об этом сообщается в уведомлении суда округа Колумбия. На слушания вызваны представители ответчиков — российских организаций «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Агентство интернет-исследований». Им будут зачитаны обвинения. Ранее слушания были назначены на 20 марта. В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года.
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