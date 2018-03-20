Скотланд-Ярд не нашел признаков взлома в доме, где умер бывший партнер Березовского Николай Глушков.
Правоохранительные органы Лондона сообщают, что по делу о смерти Глушкова проведен ряд допросов, у следствия есть более 400 улик, экспертизы в доме Глушкова продолжаются. Ни одного задержания или ареста в рамках расследования не было. Ранее британская полиция не выявила связь между отравлением Сергея Скрипаля и смертью Николая Глушкова, который, по данным некоторых СМИ, был задушен.
Комментарии1
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sneg1111 20 марта 2018 | 04:25
Да не было там Путина. Это сделали англичане.