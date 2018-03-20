Британский премьер Тереза Мэй вновь обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.
Таким образом, Мэй отвергла утверждения Владимира Путина от том, что все это «чушь, бред и нонсенс». В интервью Sky News Мэй сказала, что для нее очевидна виновность России в инциденте в Солсбери.
Комментарии12
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i_one_off 20 марта 2018 | 04:19
Для меня пока очевидно только желание недорезанных большевиками буржуев и помещиков загнать Россию в берлогу.
gonduras_on_kolima 20 марта 2018 | 04:23
i_one_off: Слышь, клоун, прежде, чем загонять в берлогу, вас надо из задницы вынуть.
Только это чревато - от вас штын будет переть соответствующий.
Впрочем, почему будет, уже прёт, ещё со времён Шанмырка.
Кстати, удило, не хочешь пожить при так любимых тобой большевиках?
Езжай в КНДР к Пухлому, он тебя определит.
Лагерей там хватает, поработаешь лопатой против буржуев с их гаджетами.
ЗЫ. Путриот, ты заначку с баксами из матрацы вынул? На фубли поменял?
danko_fuflo 20 марта 2018 | 04:32
gonduras_on_kolima: рот мыл, коломрась?
prade 20 марта 2018 | 04:59
i_one_off: "желание недорезанных большевиками буржуев и помещиков загнать Россию в берлогу"
В берлогу Россию загоняют не кто=то извне, а российская власть. Не надо в своих неудачах обвинять других, а только самих себя. В этом конкретном случае же виноват тот, кто производил этот газ, кто отдавал приказ его применять в другой стране и тот, кто отравил людей.
sergej17 20 марта 2018 | 05:04
i_one_off: С какой страницы краткого курса истории КПСС Вы спрыгнули?
tonight 20 марта 2018 | 05:22
i_one_off: Тоесть ты хочеш сказать они сами отравили Скрипаля с дочкой и ещё 19 человек чтоб подставить путина?
ovrag 20 марта 2018 | 04:24
Странную игру задумал сволочь - Путин. 67% лягут , конечно, за него на амбразуру. Но поможет ли это?
nigelliri56 20 марта 2018 | 04:27
Короче - Тереза Мэй поздравила российский народ с достойным выбором президента.
opiatnovyi63 20 марта 2018 | 05:11
nigelliri56: значит,наш новоизбранный опять наврал как его предшественник -староизбранный?
putin2018 20 марта 2018 | 05:12
ДоСТОЙный ОТВЕТ в ответ !!!
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
piter_ug 20 марта 2018 | 05:16
Да окурку, собственно, никто и не поверил, что его контора не при чем.
Портянки только для вида отгавкиваются.
bervalano 20 марта 2018 | 05:40
Попался! Зачем на базаре кусался?!