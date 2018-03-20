Четыре человека погибли на пожаре в частном жилом доме во Владивостоке.
По данным МЧС, еще 11 человек удалось спасти. Общая площадь возгорания составила 70 кв.м. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания. Начата доследственная проверка.
Комментарии2
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begly_ 20 марта 2018 | 04:18
15 человек жило в одном доме?, резиновый тот дом что ли.
pushok1971 20 марта 2018 | 05:02
Воля Яхве-Иеговы-Саваофа, папы исуса иосифовича - выполнена. Шалом!
Зачем проверка? Выполнена воля господа, слава ему, борис, и мафусаил...