Актриса Синтия Никсон решила баллотироваться в  губернаторы Нью-Йорка.

Об этом исполнительница роли Миранды в сериале«Секс в большом городе» сообщила у себя в Твиттере. Слухи о возможном участии Никсон в губернаторских выборах ходили с прошлого года. Она неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в ноябре. И Куомо, и Никсон претендуют на выдвижение от Демпартии, но действующий губернатор, по опросам, пользуется большей поддержкой избирателей. Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре.