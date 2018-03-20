Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за торговлю наркотиками.
Как отмечает Associated Press, президент США впервые публично выразил мысль: если преступника могут казнить за убийство одного или нескольких человек, то такое же наказание должно применяться и к наркоторговцам, деятельность которых приводит к смерти многих людей.
Комментарии4
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moriak2 20 марта 2018 | 03:20
Хочет уполовинить латино-негритянскую часть населения
eduardz 20 марта 2018 | 03:24
moriak2: сохранить англосаксонскую
ostapbey 20 марта 2018 | 03:43
moriak2: под наркомат России копает! С ее дипломатической "непркосновенностью" в вализах!
Даже.
che21 20 марта 2018 | 03:35
Русские дипломаты и послы напряглись!