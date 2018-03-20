Главу Якутии Егора Борисова могут отправить в отставку.

По сведениям «Дождя», в Кремле недовольны низкой явкой избирателей республики на президентских выборах. Результат Владимира Путина здесь оказался самым низким, а коммуниста Павла Грудинина — самым высоким. Источники телеканала также сообщают, что после президентских выборов серия отставок глав регионов возобновится.