Главу Якутии Егора Борисова могут отправить в отставку.
По сведениям «Дождя», в Кремле недовольны низкой явкой избирателей республики на президентских выборах. Результат Владимира Путина здесь оказался самым низким, а коммуниста Павла Грудинина — самым высоким. Источники телеканала также сообщают, что после президентских выборов серия отставок глав регионов возобновится.
Комментарии3
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cheburembo 20 марта 2018 | 03:42
Ай яй яй, не оправдал высокого доверия
putinnavsegda 20 марта 2018 | 03:55
А в трудовой книжке Пу ему что запишет? "За некачественную фальсификацию в выборов"?
harry_r 20 марта 2018 | 04:02
У меня нет никакой симпатии к товарищу Борисову, особенно после его хамства в аэропорту. Но в любом случае вопрос о его отставке должен решать он сам и население Якутии. Рыло Кремля не должно влезать туда! Кремлю вообще следовало бы утереться и забыть про губернаторов.