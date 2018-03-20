Думская комиссия по этике до 22 марта рассмотрит дело Леонида Слуцкого.
Его обвиняют в сексуальных домогательствах. С жалобой на главу комитета по международным делам обратились корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. корреспондент Дождя Дарья Жук Как заявил глава комиссии Отари Аршба, Слуцкий также приглашен на заседание, однако пока своего участия не подтвердил. Все обвинения в свой адрес он отвергает.
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