Думская комиссия по  этике до 22 марта рассмотрит дело Леонида Слуцкого.

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. С жалобой на главу комитета по международным делам обратились корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. корреспондент Дождя Дарья Жук Как заявил глава комиссии Отари Аршба, Слуцкий также приглашен на заседание, однако пока своего участия не подтвердил. Все обвинения в свой адрес он отвергает.