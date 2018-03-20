Британская «Кембридж аналитика» согласилась на полную проверку своих серверов и систем.
Это необходимо, чтобы убедиться в полном удалении персональных данных пользователей «Фейсбук». Соцсеть наняла для этого фирму, специализирующуюся на экспертизе цифровой информации. Ранее «Нью-Йорк таймс» писала, что британской фирме удалось собрать личные данные 50 млн пользователей «Фейсбука», чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.
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