23 высланных из  Великобритании российских дипломата сегодня возвращаются на родину.

О высылке было объявлено после того, как британские власти заподозрили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как ожидается, Совет нацбезопасности Великобритании соберется сегодня для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.