23 высланных из Великобритании российских дипломата сегодня возвращаются на родину.
О высылке было объявлено после того, как британские власти заподозрили Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как ожидается, Совет нацбезопасности Великобритании соберется сегодня для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
Комментарии6
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clandestino 20 марта 2018 | 03:35
Ну наконец-то! Отмучились! Возвращайтесь скорее, здесь вы дома.
tonight 20 марта 2018 | 03:54
clandestino: И не говори. Представляю как они щас плачут от предстоящей встречи с родиной. Столько лет на чужбине и поди их дети русский язык начали подзабывать. Это не порядок, вот вернутся вспомнят с чего начинаетя родина.
beautyqueen 20 марта 2018 | 03:56
То-то они превозносят Путина... Из Англии - прямо в Россию! А дети-то... вот детей мне жалко. "Папа, за что нас ТУДА?"
tonight 20 марта 2018 | 04:07
beautyqueen: Да что вы такое говорите! Их дети счастливы вернутся на родину, я уверена они воспитаны в духе партиотизма их отцы научили их любить родину где то ты не находился. Они ведь российские граждане. Им жить на родине. Вспомнят русский пойдут учится по стопам их отцов. Красота ) На фиг им этот Лондон что они там не видели, уж надоел поди туманный Альбион
leonln1970 20 марта 2018 | 04:04
счастливые люди! наконец они вырвались из логова врага и могут обнять берёзки , подышать воздухом родины, и непосредственно любить новоисбраного вошьдя.....
palmcoast___ 20 марта 2018 | 04:14
А где у этих дипломатов родина?, в США, на Мальдивах и Кипрах?