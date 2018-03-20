Владимир Путин проведет «Прямую линию» после инаугурации.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Инаугурация, по закону, должна состояться не позднее, чем на 30-й день после объявления ЦИК официальных итогов голосования.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
che21 20 марта 2018 | 03:27
Посмотрю только на его кардиограмме.
salut__521 20 марта 2018 | 03:38
che21: а я б ещё с удовольствием послушал и протяжный свисток с подключенного к нему монитора пациента...
alexakimfaa 20 марта 2018 | 03:49
А для чего эта "Прямая линия"?..Этот "разговор с народом" уже без надобности ..Да,и надоел он уже - из года в год одно и то же....Показать ещё серию мультиков о "самом мощном" супероружии?..Либо призвать ещё туже затянуть пояса?.. Но в мае-июне народу уже не до этого - вовсю будет идти дачный сезон...
gen_sko 20 марта 2018 | 04:17
Действительно, надоели уже эти Путины, Пушкны...Один 20 лет, другой 200 лет - одно и то же.
Неужели в такой большой стране не найти другого президента и поэта ?
Ну, хотя бы Навального, а поэта Быкова, или Шендеровича ?