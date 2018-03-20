Ксения Собчак просит Владимира Путина помиловать 16 политзаключенных.

Как сообщается на сайте предвыборного штаба Собчак, список она передала главе государства на его встрече с кандидатами в президенты. Президент пообещал рассмотреть это прошение. В перечень вошли фигуранты «дела 26 марта», осужденные по т.н. делу " крымских террористов", ученый Владимир Лапыгин, правозащитник Сергей Мохнаткин, брат Алексея Навального Олег, бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, и многие другие.