Дональд Трамп так и не поздравил Владимира Путина с переизбранием на посту президента России.
Как заявил Reuters представитель Белого дома Хоган Гидли, в рабочем графике Трампа телефонный звонок Путину по этому случаю не запланирован. Гидли также сказал, что переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.
Комментарии1
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salut__521 20 марта 2018 | 02:26
Странно, что Запад вообще признал эти т.н. выборы. Церемонются с говняшкой как с целкой-невестой. В любой нормальной стране после первых же сгонов быдла плётками на участки и вбросов бюллетеней пачками в урны выборы тут же прекращались бы, а властных проходимцев незамедлительно начинали бы развешивать по фонарям и рассаживать по колам.