Исландия, возможно вслед за Британией бойкотирует ЧМ по футболу в России.
Как заявил министр иностранных дел страны Гудлейгур Тор, отравление Сергея Скрипаля это серьезный прецедент, который повлиял не только на британцев. Впрочем, решение о поездке исландской делегации на мундиаль еще не принято.
Комментарии1
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antiputin_antifa 20 марта 2018 | 02:23
к Нелегитимной Плешивой Паскуде - убийце никто не приедет.
Только ким-чен-как-их-там