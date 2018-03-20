Совет нацбезопасности Великобритании сегодня обсудит новые меры в отношении России в связи с «делом Скрипаля».
Ранее британские власти решили выслать 23 российских дипломата По словам британского
премьера Терезы Мэй, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери. 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
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antiputin_antifa 20 марта 2018 | 02:25
Путин - международный террорист