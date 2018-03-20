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01:13, 20 марта 2018

Академия наук Норвегии назовет сегодня лауреата Абелевской премии.

Эту почетную награду нередко называют Нобелевской премией по математике. Лауреат получает ее из рук наследника норвежского престола принца Хокона Магнуса. Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется на основе рекомендаций Абелевского комитета. Денежная составляющая премии равна 6 млн крон.

Комментарии

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spec71205 20 марта 2018 | 01:36

...копнем по глубже и проведем поралел что мы увидем? ! -в Баку Нобел кошмарил нефтяной бизнес. В Норвегии Абел! Ну как Ходорковский с его юкосом! Старый номер знают ЖИДЫ Где рыба водится!

com30 20 марта 2018 | 01:43

spec71205:
Значит в РФ нужно вводить свою Ходоровскую премию.
Вот только новичок пересидент может обидеться.
А вот если ввести Жириковскую премию и награждать ею самых выдающихся _ополизов пересидента, не обидится, будет только в экстазе.

chernyij 20 марта 2018 | 02:15

com30: Первую премию Жириновского надо вручать Михалкову, круче него не было выдающихся.

pedro_juares 20 марта 2018 | 01:49

ну вот, хоть нормальная новость. а то все про ничтожных политиков. эхо - торт.

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