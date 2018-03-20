Палестинский лидер Махмуд Аббас обрушился с критикой на США и оскорбил американского посла.
Как сообщает издание"Аль-Кудс", Аббас назвал неприемлемым решение Трампа перевести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. При этом посла США
Дэвида Фридмана Аббас назвал сыном собаки.
Комментарии2
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nikitin43 20 марта 2018 | 01:32
злой попрошайка махмудка - мурзилка.
vlad_kondrat 20 марта 2018 | 01:48
Сын собаки как раз Аббас, разве может существать государство не производя ничего , самоубийцы не в счет?