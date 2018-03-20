Палестинский лидер Махмуд Аббас обрушился с  критикой на США и оскорбил американского посла.

Как сообщает издание"Аль-Кудс", Аббас назвал неприемлемым решение Трампа перевести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и сократить взнос в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. При этом посла США

Дэвида Фридмана Аббас назвал сыном собаки.