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01:07, 20 марта 2018

ВС сегодня рассмотрит иск компании Telegram к ФСБ.

Мессенджер просит признать недействующим приказ спецслужбы о  предоставлении ей  ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Приказ, как утверждают адвокаты истца, был принят с существенными нарушениями. В частности, он  нарушает тайну частной переписки. Ранее мессенджер был оштрафован в России на 800 тыс. рублей за отказ в  содействии ФСБ в  декодировании сообщений пользователей.

Комментарии

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vpu2011 20 марта 2018 | 01:34

Странно другое. Телеграмом уже пользуются во всём мире. Пора уже русских из него вычищать.
В этом месенжере тайна переписки и есть единственное ради чего он нужен. Никакие ключи отдавать не надо. Пусть блокируют на всей территории росеи.

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