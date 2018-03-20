Польша не исключает введение санкций против России.

Как сообщает издание Gazeta Prawna, это станет знаком солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Решение будет принято на саммите глав МИД стран ЕС. В частности, Польша может выслать из страны российских дипломатов, как это ранее сделала Великобритания. Санкции могут также затронуть лиц из ближайшего окружения Владимира Путина.