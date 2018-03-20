Польша не исключает введение санкций против России.
Как сообщает издание Gazeta Prawna, это станет знаком солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Решение будет принято на саммите глав МИД стран ЕС. В частности, Польша может выслать из страны российских дипломатов, как это ранее сделала Великобритания. Санкции могут также затронуть лиц из ближайшего окружения Владимира Путина.
Комментарии7
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tks 20 марта 2018 | 01:18
w dobry sposób!
spec71205 20 марта 2018 | 01:31
...нет такого государства как рф! -это виртуальное государства 404! Продукт создаваемый этим государством называется эллюзия)) бл@дь ну как не поймёте...ну нет такого государства!!! Кто был не кем и стал всем не может хоть что-то сделать!!! Продукция Диснея и то привлекаетлней !
solonko 20 марта 2018 | 01:50
Медленно, но уверенно, общими усилиями Россию закапывают.
nikvol 20 марта 2018 | 02:02
Польша не исключает введение санкций против России
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Перестанут покупать наш газ, или продавать через Белоруссию свои яблоки? Клоуны.
solonko 20 марта 2018 | 02:08
nikvol: Вы на своём газе точно свихнулись, жалкое зрелище, теперь и Польша вас немного оттрахает.
nikvol 20 марта 2018 | 02:21
solonko: Ей нечем. Как и вам. Польша - это такое место, по которому русские и немцы ходят драться друг с другом.
solonko 20 марта 2018 | 02:26
nikvol: Отходили уже. И, кстати, Варшавская биржа - очень даже ничего биржа, особенно касательно сельского хозяйства. Наверняка там и россияне прописались - нужно выгонять.