Российского посла сегодня вызывают в МИД Швеции.
Там недовольны заявлениями Москвы о возможной причастности этой страны к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее МИД России назвал среди возможных стран-поставщиков яда «Новичок» Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию и США. Чехия и Словакия свою причастность к разработке яда отвергли.
Комментарии2
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grizzlybear 20 марта 2018 | 01:45
"Что, опять Гуськов?!" ("Гараж")
salut__521 20 марта 2018 | 01:49
Тащусь я от этой говняшки. Ну все причастны в отравлению Скрипалей, только она святая мать тереза ни в чём невиноватая, а Грузия-Крым-Донбасс-малазийский Боинг-Сирия-Литвиненко сами пришли...