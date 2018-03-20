Главный тренер фк «Ростов» Валерий Карпин может стать новым спортивным директором испанской команды «Реал Сосьедад»
Об этом сообщает «Спорт Экспресс». По его данным, Карпин является одним из трёх претендентов на пост.
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Об этом сообщает «Спорт Экспресс». По его данным, Карпин является одним из трёх претендентов на пост.
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