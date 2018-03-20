Azur Air разрешили продолжить полёты
Об этом агентству ТАСС сообщила директор по связям с общественностью авиакомпании Анастасия Матюшина.
Срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air Росавиация ограничила в начале февраля. Решение было принято по итогам проверки, во время которой стало известно о недостатках, связанных, в частности, с поддержанием лётной годности самолётов, отмечает агентство Интерфакс.
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