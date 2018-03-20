Суд Красноярска рассмотрит сегодня иск против депутата,опубликовавшего коллаж с кадром из «Семнадцати мгновений весны»
На нем изображена свастика, и это, по мнению истца, подпадает под административную статью об экстремизме.
Речь идет о кадре из сериала, на котором разведчик Штирлиц замахивается бутылкой на персонажа офицера СС Вильгельма Холтоффа. На рукаве у него видна свастика. Депутат же красноярского горсовета Владимир Владимиров вместо головы немца подставил лицо школьника из Нового Уренгоя Николая Десятиченко. Последний в ноябре прошлого года, выступая в Бундестаге, сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать, после чего его обвинили в оправдании нацизма. Владимиров же, опубликовавший коллаж в соцсетях, сказал, что сделал это «из патриотических целей». Тому, что на рукаве Холтоффа изображена свастика, он, по собственному признанию, не придал значения. Однако позже запись увидел некий Никита Владимиров, который обратился в полицию и суд. Депутата Владимира Владимирова теперь будут судить за публичное демонстрирование нацистской символики, ему грозит штраф до 4 тысяч рублей. Данные истца при этом полностью совпадают с именем сына Владимирова. Однако депутат заявил, что его дети к иску отношения не имеют.
В настоящий момент коллаж с кадром из сериала «Семнадцать мгновений весны» удален из соцсетей.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
canary 20 марта 2018 | 00:11
а фильм тоже теперь под запретом?
ivfn 20 марта 2018 | 00:14
canary:
Вы просто невнимательно прочитали новость.
//Владимир Владимиров вместо головы немца подставил лицо школьника из Нового Уренгоя Николая Десятиченко//
Вообще то за это не судят ,а морду бьют ,долго и больно.
tks 20 марта 2018 | 00:23
ivfn: Морду депутаны В. и иже подобное не битиё, а долгая и тщательная чистка исправить тока могет...
canary 20 марта 2018 | 00:33
ivfn: не помешало бы.
tks 20 марта 2018 | 00:39
canary: Депутаунам надо срочно новый закон таперича принять, по которому срочно обязать всех после слова "фашизм" или "нацизм" всегда и везде, при любом употреблении, и в любом контексте, добавлять: "запрещённый в России"!
nikitin43 20 марта 2018 | 00:12
когда совместный парад в бресте с немцами над убитыми защитниками крепости поляками парад проводили было красиво.
tks 20 марта 2018 | 00:13
Как интересно! Судят не за незаконное использование изображения несовершеннолетнего, а за демонстрацию кадра с повязкой из кино!
Согласно гибридно-фашисткому закону.
stoned_fox 20 марта 2018 | 00:18
tks: На что иск подан, за то и судят. Если тебе так неймётся, подай в суд, какие проблемы.
tks 20 марта 2018 | 00:32
stoned_fox: Иск то на основании закона подан, не?
koshkairina 20 марта 2018 | 00:16
Правильно: идиотов, переименовавшихся в патриотов, нужно бить их же оружием)))
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 00:16
Хорошо, что Броневого и Тихонова не успели осудить за злостное оправдание нацизма!
Им бы сейчас впаяли срок!
tks 20 марта 2018 | 00:29
mikhail_spb_: и Олег Табаков, там тоже в форме был, генеральской...
citizeneco 20 марта 2018 | 00:28
Этого депутата не жалко, т.к. он сам пытался подставить школьника: "Не рой яму другому. сам в неё попадёшь".
salut__521 20 марта 2018 | 00:29
О как! Фашисты судют других за свастику... Алё! Я вообще где нахожусь, на планете Земля?!..
drtomsky 20 марта 2018 | 00:30
В нашей реальности понятия идиот и патриот стали почти синонимами.
inna2101 20 марта 2018 | 00:35
Бред - и коллаж, и то, что в нем фашизм увидели. То есть нельзя больше ни фото тех времен выкладывать, да, собств., и фильмы тоже нельзя.
tks 20 марта 2018 | 00:48
inna2101:
Стой, кто идёт!? Предъявите паспорт
Остановись живое существо
В этих местах ты бродишь напрасно
Здесь таким существам ходить запрещено!
Стой, кто летит!? Предъявите пропуск
Нужно всякой птице документ иметь
Потому, что птице нельзя за границу
Просто так, без визы, самой перелететь.
Прип
А-я-яй туда нельзя!
А-я-яй сюда нельзя!
А-я-яй туда нельзя!
А-я-яй!
Стой, кто ползёт!? Запретная зона
Здесь не разрешается черту переползать
Ползать здесь не хорошо и даже не законно
Я приказываю вам отсюда отползать!
Стой, кто плывёт!? Не притворяйтесь рыбой
Здесь даже рыбе плыть запрещено
Здесь запретная вода, для вас она закрыта
И движенье всякое в ней прекращено!
Стой, кто живёт!? Здесь жить запрещено
Это вас касается и это не смешно
В этом месте нужно приказы выполнять
И не надо мне в лицо тяжело дышать
Туда нельзя!
Сюда нельзя!
Никуда нельзя!
© Лимонадный Джо - Стой, кто идет!
sborisych 20 марта 2018 | 00:46
Тяжело больные людишки... Канатчикова дача их с радостью примет...