Компанию Cambridge Analytica, которая, как считается, сотрудничала с  Трампом, заподозрили в дискредитации политиков

Компанию Cambridge Analytica, которая, как считается, сотрудничала с Дональдом Трампом, заподозрили в дискредитации политиков с помощью провокаций. Британский телеканал Channel 4 News провёл журналистское расследование. Репортёр выдал себя за клиента, желающего помочь кандидату на выборах на Шри-Ланке. Руководство Cambridge Analytica предложило ему варианты дискредитации конкурента, среди них обвинения во взяточничестве и провокация с участием девушек, подосланных в дом политика для соблазнения. Channel 4 News записал эту беседу и показал в своём эфире. Журналисты отмечают, что Cambridge Analytica пыталась препятствовать демонстрации сюжета. В компании отрицают использование в работе провокаций.

На днях издания The New York Times и The Guardian сообщили, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и использовала эти сведения для помощи Дональду Трампу на выборах президента США в 2016 году.