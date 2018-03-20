Z Архив новостей новости
5 1 6 119
00:01, 20 марта 2018

Компанию Cambridge Analytica, которая, как считается, сотрудничала с  Трампом, заподозрили в дискредитации политиков

Компанию Cambridge Analytica, которая, как считается, сотрудничала с Дональдом Трампом, заподозрили в дискредитации политиков с помощью провокаций. Британский телеканал Channel 4 News провёл журналистское расследование. Репортёр выдал себя за клиента, желающего помочь кандидату на выборах на Шри-Ланке. Руководство Cambridge Analytica предложило ему варианты дискредитации конкурента, среди них обвинения во взяточничестве и провокация с участием девушек, подосланных в дом политика для соблазнения. Channel 4 News записал эту беседу и показал в своём эфире. Журналисты отмечают, что Cambridge Analytica пыталась препятствовать демонстрации сюжета. В компании отрицают использование в работе провокаций.

На днях издания The New York Times и The Guardian сообщили, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и использовала эти сведения для помощи Дональду Трампу на выборах президента США в 2016 году.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

patrik03 20 марта 2018 | 00:18

На днях издания The New York Times и The Guardian сообщили, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и использовала эти сведения для помощи Дональду Трампу на выборах президента США в 2016 году....

Санкции против Британии будут, чтобы англичане заплатили высокую цену за вмешательство в американские выборы? Или санкции только для негров?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 341 6 5672 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Новости

Путин по итогам обработки 99,8% бюллетеней набирает 76,67% голосов Грудинин— 11,79%, Жириновский — 5,66%, Собчак — 1,67%...

5 412 6 63262
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 218 6 12240 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 98 6 6211 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7370 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6187 16.03
Kистория, общество, мнения
Новости

Россия отказалась отвечать на ультиматум Великобритании Лондон требовал разъяснить, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен химическим оружием из России…

5 70 6 109070
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 208 6 15245 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Тотальная презумпция виновности Тот же алгоритм принят по «рашагейту» в США и по «Боингу» в Нидерландах. Вот это настораживает серьезно. Окончательный переход запада в режим сталинских «троек»...

5 243 6 19411 13.03
Kвеликобритания, рф, шпионаж, расследования, политика, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 141 6 11460 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5528 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8406 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16005 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14179 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5684 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 224 6 21815 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах Тем не менее, ряд телеграмм российский руководитель всё же получил…

5 181 6 78448
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 224 6 154436 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля?
5 110 6 13695 13.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 249 6 303951 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 185002 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6802918
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357218

Сегодня в эфире