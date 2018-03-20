Российские дипломаты из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сегодня покинут Великобританию
Из Лондона уедет 23 российских дипломата и члены их семей. В общей сложности это затронет 80 человек, сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он и некоторые его коллеги продолжит работу в дипмиссии. Высылка неизбежно отразится на работе посольства, предупредил Яковенко. Уточнил: персонал посольства сократится примерно на 40 процентов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале прошлой недели заявила, что Москва с большой вероятностью отравила бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь нервно-паралитическим газом Новичок. И дала нашим дипломатам неделю на отъезд из Соединённого Королевства. Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Путин лично дал приказ устранить бывшего полковника ГРУ. Путин после своей победы на выборах назвал это «чушью, бредом и нонсенсом». Он также заявил, что никто бы в России не позволил такие выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу.
Москва в ответ на действия Лондона объявила о том, что вышлет тоже 23 британских дипломата и закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в России прекратит деятельность Британский совет. Он работал здесь более 20ти лет, способствуя культурному обмену между двумя странами.
Комментарии15
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nikitin43 20 марта 2018 | 00:10
засветились как шпионы , теперя им только в африку слонам яйца качать...
patrik03 20 марта 2018 | 00:15
Российские дипломаты из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля сегодня покинут Великобританию...
"Какой же печальный спектакль разыгрывает последние десять дней наше правительство по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. У всех нас, тех, кто придерживается живых традиций британского парламентаризма, складывается впечатление, что мы вернулись в темные времена 2003 года, когда Тони Блэр заявил, что в Ираке есть оружие массового поражения. Но, что бы ни мнил себе Борис Джонсон, мы сейчас очень далеки от эпохи героического парламента..." Эдуар Юссон (Edouard Husson)
alehan00074 20 марта 2018 | 00:21
Ну что ж, попутный хер им в затылок этим наркодилерам и террористам из путирашки...
amarnsky 20 марта 2018 | 00:55
alehan00074: Как же так? Ведь так все было классно... И при чем тут мирные культурные и добропорядочные дипломаты?
nikitin43 20 марта 2018 | 00:29
patrik03: можно ещё вспомнить 40 боевых штыков дипломатов великой расеи высланных из сша за пользование пособием для нищих .кокс это тоже чисто расейский диптрафик .
killbalafre 20 марта 2018 | 00:16
Для пострадавших рюсише дипломатоф найдутся на редкость приятные вакансии в дружественных странах Северной Кореи, Венесуэле, Зимбабве
Удачи Вам, семь футов под килем!!!!!!!
malinskii 20 марта 2018 | 00:18
на родину...... сбылись мечты 23 -х дипломатов и членов их семей....
i_c_e 20 марта 2018 | 00:19
Хоть проголосовать успели по месту пребывания. 80 голосов «за будущее» из Лондона были кстати.
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 00:20
Им осталось всего несколько часов, чтобы набить животы под завязку санкционной жратвой и затариться западными товарами!
Но поскольку нацдилер назвал всё это "чушью, компотом, мутью, бредом и нонсенсом", у них есть надежда по прибытии спеть с ним хором "с чего начинается родина".
salut__521 20 марта 2018 | 00:20
//Он также заявил, что никто бы в России не позволил такие выходки перед президентскими выборами и чемпионатом мира по футболу.//
Я правильно понял фюрера, что после выборов и чемпионата такие выходки вполне нормальны и запланированы?..
alex006 20 марта 2018 | 00:22
Если они выучили английский на уровне Лаврова, тогда и не жалко. :)
kolenval99 20 марта 2018 | 00:28
Высланные мысленно пожелали Путину с Патрушевым быстрой и лёгкой смерти.
belovnikita 20 марта 2018 | 00:38
Там еще и семьи этих дармоедов на дармовщинку жили? А почему не в Саратове?
herax 20 марта 2018 | 00:42
Они не высланы - они посланы.
russsibiryak 20 марта 2018 | 00:47
Ну что же, уeбываете? Уeбывайте!